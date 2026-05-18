Управляющая компания заплатит за рухнувший с крыши снег в Якутске

В Якутске суд обязал управляющую компанию «Прометей-Сервис» выплатить автовладелице более полумиллиона рублей за поврежденный сходом снега автомобиль. Случай, произошедший в апреле прошлого года на улице К.Д. Уткина, обернулся для организации серьезными финансовыми потерями из-за нежелания чистить крышу гаражного комплекса. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Инцидент случился 2 апреля 2025 года, когда с кровли двухэтажного гаража сорвался пласт снега с наледью, утянув за собой и снегоудержатель. Вся эта масса рухнула на припаркованную «Тойоту Аллион». Факт повреждений зафиксировали полицейские, а независимая экспертиза оценила ремонт в 376 тысяч рублей. Хозяйка машины попыталась решить вопрос миром, но в «Прометей+», куда она обратилась изначально, компенсировать ущерб отказались, и дело перешло в Якутский городской суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что обслуживанием здания на момент ЧП занималась другая компания - «Прометей-Сервис». Ее представители пытались уйти от ответственности, ссылаясь на то, что договор с жильцами не обязывает их чистить кровлю, а снег якобы должен был лежать до весны и таять естественным путем. Также коммунальщики указывали на гарантийные обязательства застройщика. Однако две строительно-технические экспертизы расставили все по местам: причиной обрушения стало превышение снеговой нагрузки, то есть недосмотр эксплуатирующей организации, а не дефекты строительства.

Судья, изучив все обстоятельства, признал претензии хозяйки машины обоснованными. С «Прометей-Сервиса» взыскали полную стоимость ущерба, расходы на экспертизу и юриста, а также 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. За то, что компания добровольно не удовлетворила требования потребителя, ей назначили штраф в размере почти 200 тысяч рублей. Решение еще может быть обжаловано.

