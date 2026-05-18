Уволенной матери выплатят полмиллиона рублей за вынужденный прогул в Якутии

В Булунском районе суд встал на сторону матери, которую руководство районного управления образования попыталось уволить по сокращению штата. Женщина сумела доказать, что сокращение носило формальный характер, а работодатель нарушил трудовые права, забыв о ее семейном положении. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

История началась с того, что сотрудницу уведомили о сокращении должности и расторгли трудовой договор. Однако в зале суда выяснилось, что процедура прошла с нарушениями. Женщине не предложили занять ни одну из имевшихся в учреждении вакантных должностей. Более того, они проигнорировали справку о составе семьи, где указано, что на иждивении у матери находится ребенок младше 14 лет, а это дает преимущественное право на оставление на работе.

Не ограничившись простым увольнением, управление образования подало встречный иск. Ведомство требовало взыскать с бывшей сотрудницы более 105 тысяч рублей. Женщину досрочно отозвали из длительного отпуска, выплатили компенсацию за неиспользованные дни, но позже она продолжала получать зарплату, из-за чего якобы образовалась переплата. Суд счел эти претензии необоснованными и в удовлетворении встречного иска полностью отказал.

Итогом разбирательства стало полное восстановление истицы на работе. Суд признал приказ об увольнении незаконным и обязал учреждение выплатить ей более полумиллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсацию за отпуск и моральный вред. Решение пока не вступило в силу.

