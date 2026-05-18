Якутянин получил пять суток ареста за нежелание платить штраф Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Якутска был задержан сотрудниками ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако платить назначенный штраф нарушитель не собирался. Суд назначил водителю наказание в виде штрафа размером 45 тысяч рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Мужчина постановление суда проигнорировал и не перечислил в казну ни копейки. В связи с этим в Якутском городском отделении Управления ФССП России по республике было возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании денежных средств.

Судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер, однако должник так и не оплатил штраф. Тогда в отношении него составили протокол за уклонение от исполнения административного наказания. Суд рассмотрел материалы дела и заменил денежное взыскание на более суровую меру. Теперь мужчине придется провести пять суток под арестом, а сам штраф при этом ему все равно придется оплатить.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru