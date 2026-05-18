Спринт в золотодобычу: вчерашних студентов ждут в Нордголд

Фото: Пресс-служба компании «Нордголд»

Участники программы получают опыт работы по своей специальности, решают реальные производственные задачи, учатся у опытных наставников и развивают технические навыки на практике. По итогам стажировки лучшие участники могут перейти на постоянные позиции в компании.

Программа «Спринт» открыта для выпускников профильных направлений, опыт работы необязателен. Важные условия: готовность к работе вахтовым методом и стремление развиваться в выбранной профессии. Среди направлений программы - горные работы, минеральные ресурсы, металлургия, ремонты, финансы, управление персоналом, ИТ, охрана труда и производственная безопасность. Стажерам предстоит работать на предприятиях компании в Олекминском районе Якутии - Гросс, Таборный и Токкинский.

- Программа «Спринт» - это не просто стажировка, а понятный путь развития молодых талантов. Мы выстраиваем системную работу с университетами: сначала приглашаем студентов на практику во время обучения, а потом привлекаем лучших выпускников в программу. Это помогает вовлекать ребят в профессию на раннем этапе и формировать сильный кадровый резерв для компании, - отмечает Татьяна Шалина, руководитель проектов по работе с молодыми специалистами и развитию HR бренда.

За три набора в программу «Спринт» был принят 81 стажер в России, Казахстане и Буркина-Фасо. 27 участников уже перешли на постоянные должности, часть коллег продолжает развитие в рамках программы.

- Я прохожу стажировку в диспетчерской службе в качестве горного диспетчера. Работаю с системой диспетчеризации, изучаю процессы карьера и с первой вахты включен в реальные задачи, а не просто наблюдаю со стороны. Для меня «Спринт» - это понятная перспектива: конкурентная зарплата, обучение, поддержка наставников и шанс после стажировки получить постоянную должность. Первый день в диспетчерской я запомню надолго: рации, экраны, много голосов - все кажется хаосом. Но через пару недель начинаешь видеть систему и понимаешь, что ты уже часть большого процесса, - рассказывает стажер программы «Спринт» Тимур Синяков, выпускник МГРИ имени Серго Орджоникидзе.

