Клинике пришлось прекратить работу из-за одного иностранца в Прокопьевске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске на две недели полностью прекратил работу медицинский центр, а причиной столь жестких мер стал один-единственный сотрудник. Руководство клиники решило рискнуть и приняло на работу китайского массажиста, нарушив миграционное законодательство. Об этос сообщает издание «Сибдепо».

Специалист по восточной терапии вел прием пациентов в обход всех установленных правил, однако тайное быстро стало явным. Проверяющие органы узнали о нелегале. Вместо ожидаемой прибыли владельцы учреждения получили опечатанные двери и пустующие кабинеты. Работа центра оказалась парализована.

Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность клиники приостановили на 18 суток.

