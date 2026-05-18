Мужчина заплатит 350 тысяч рублей за нападение с ножом на жителя Ленского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе суд обязал местного жителя возместить ущерб за причиненные страдания. По иску районного прокурора с осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ранее Ленский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу. Местный житель был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Как установило следствие, подсудимый нанес своему оппоненту удар ножом в живот.

Экспертиза зафиксировала проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, сквозное ранение тонкой кишки и травму брыжейки тонкого кишечника. Полученные травмы причинили мужчине не только физическую боль, но и нравственные страдания. Эти обстоятельства легли в основу иска прокуратуры, с которым суд в итоге согласился. Теперь преступник понесет не только уголовную, но и материальную ответственность за свой поступок.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru