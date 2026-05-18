Разлившаяся вода перекрыла движение по трассе «Борогон». Фото: Управтодор Якутии

Движение транспорта полностью остановлено на региональной автодороге «Борогон» из-за паводка. Вода вышла на проезжую часть сразу в двух местах, сделав проезд невозможным. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По информации диспетчерской службы ГКУ «Управтодр РС(Я)», перелив зафиксирован на участках с 1 по 3 километр и с 25 по 26 километр трассы. Дорожное полотно оказалось скрыто под прибывающей водой. Сейчас обстановку на месте круглосуточно отслеживают подрядные организации - ООО «Мехдорстрой» и ООО «СУ-77». Специалисты держат ситуацию под контролем и оценивают масштабы разлива.

Приступить к аварийно-восстановительным работам и привести дорогу в порядок дорожники смогут только после того, как уровень воды пойдет на спад. До тех пор проезд по затопленным участкам будет оставаться закрытым.

