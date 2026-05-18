В Якутии стартовала неделя профилактики болезней эндокринной системы

С 18 по 24 мая в республике проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы, приуроченная ко Всемирному дню щитовидной железы, который ежегодно отмечается 25 мая. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, регулируют практически все процессы в организме человека - от обмена веществ и уровня энергии до эмоционального фона и работы сердца. В последние годы медики фиксируют устойчивый рост числа пациентов с эндокринными патологиями. Чаще всего у жителей встречаются сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз, диффузный токсический зоб, а также различные заболевания щитовидной железы и сбои в работе надпочечников.

Специалисты подчеркивают, что на ранних стадиях нарушения часто маскируются под обычное переутомление. Тревожными сигналами должны стать постоянная усталость, которая не проходит после отдыха, резкие скачки веса без видимых причин, сильная жажда, выпадение волос, бессонница и частые перепады настроения.

Для сохранения здоровья врачи советуют соблюдать режим рационального питания, не забывать о физической активности и регулярно контролировать уровень сахара в крови. Однако главной защитой остается профилактика - диспансеризация и медосмотры позволяют оценить общее состояние организма и выявить скрытые болезни до появления серьезных симптомов.

