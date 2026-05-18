В Якутии за три дня родители подали 13 765 заявок в летние лагеря Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Старт записи в летние лагеря Якутии дали 15 мая, и за эти дни через портал «Госуслуги» уже поступило более 13 765 заявлений. Родители активно бронируют места, и в республике готовы принять 36 217 юных отдыхающих. Всего этим летом откроют 480 лагерей разных форматов – от пришкольных до загородных. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Власти уделяют особое внимание инфраструктуре детского отдыха. В 2024 году на федеральные деньги построили четыре новых корпуса лагеря «Спутник» в Якутске – это плюс 200 мест. В 2025 году открыли два корпуса лагеря «Илгэ» в селе Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса – еще 100 мест. Сейчас в лагере «Энергетик» (это дополнительная площадка центра «Сосновый бор» в Якутске) строят четыре новых корпуса. Работы завершат до 25 мая 2026 года – тогда лагерь сможет принять на 200 детей больше.

Родителям, которые еще не подали заявку, советуют поторопиться – места разбирают быстро. Лагеря будут работать в несколько смен, программа – оздоровительная, образовательная и профориентационная. Детей ждут кружки, спорт, походы и новые друзья.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru