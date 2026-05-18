В Якутске и пригородах начали отключать свет из-за паводка

В связи с угрозой подтопления энергообъектов на фоне активного ледохода и подъема воды энергетики Центральных электрических сетей ввели временные ограничения электроснабжения в Якутске и пригородах. Это превентивная мера, чтобы не допустить аварий и защитить оборудование. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В самом Якутске обесточены три комплектные трансформаторные подстанции на участке линии «Водозабор-2». Еще девять подстанций – комплектных и столбовых – отключены по воздушной линии 6 кВ «Даркылахская-2». В Жатае свет отключили на двух подстанциях в районе дамбы. В микрорайоне Кангалассы – на одной.

Все службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты постоянно мониторят состояние энергообъектов в зоне риска.

