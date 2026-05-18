Показатели качества воды ухудшаются из-за ледохода в Якутии

18 мая качество воды в реке Лене у Якутска оставляет желать лучшего. Цветность составляет 118,4 градуса при норме 20. Мутность – 9,10 мг на литр (норма – 1,5). Железа – 0,35 мг на литр (норма – 0,3). Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Такая вода из крана течь не может. Но водозабор работает исправно. После системы очистки показатели приходят в норму: цветность падает до 6,5 градуса, мутность – до 0,05 мг, железо – до 0,09 мг. То есть пить можно без опаски.

Чтобы убрать речной запах и привкус, технологи используют активированный уголь. Дозу повышают каждые два часа – в зависимости от того, насколько грязная вода течет сейчас. Пробы берут тоже каждые два часа – раньше это делали реже. Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проверяют водоузлы и магистральные линии города.

Отчет каждый день уходит в Роспотребнадзор.

