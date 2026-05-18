Студент из Якутии оформил кредит и перевел мошенникам 105 тысяч рублей

В полицию обратился 21-летний студент одного из вузов Якутии. Молодой человек стал жертвой кибераферистов. С 30 апреля по 2 мая он переводил деньги на счета злоумышленников. В общей сложности студент лишился 105 тысяч рублей. Он взял эти деньги в кредит. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Схема обмана классическая. Сначала студенту позвонил «оператор сотовой связи» и рассказал какую-то историю о необходимости продлить договор, поменять тариф или подтвердить данные. Затем к беседе подключились новые действующие лица: якобы сотрудники портала «Госуслуги» и Центробанка России. Все они убеждали студента, что его счета в опасности, и заставляли переводить деньги на «безопасные» счета. Парень поверил.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Полиция ищет аферистов.

