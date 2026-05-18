Ледоход на реке Лена перекрыл переправу в Якутии

Жителей начнут перевозить вертолеты Ми-8

Из-за густого ледохода на Лене гидрологическая обстановка осложнилась. Движение судов на воздушной подушке и аэроботов временно приостановили. Переправа через реку встала. На помощь приходит авиакомпания «Полярные авиалинии». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С 18 мая компания запускает вертолеты Ми-8 по маршруту «Маган – Нижний Бестях – Маган». Первый вылет – сегодня, 18 мая, в 12:00. Тариф на перевозку одного пассажира – 7 700 рублей с учетом всех сборов. Детям от 2 до 12 лет – скидка 50%. Билеты можно купить в кассе авиакомпании в аэропорту Маган или прямо на посадочной площадке в Нижнем Бестяхе.

