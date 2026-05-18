Неизвестные ударили ножом мужчину из села в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в республике зарегистрировали два сообщения о преступлениях. Оба находятся на контроле прокуратуры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В селе 1-Нерюктяйинск Олекминского района мужчине 1960 года рождения нанесли проникающее ножевое ранение грудной клетки. Пострадавшего срочно госпитализировали. Кто его ударил ножом и почему, сейчас выясняют следователи.

Второе сообщение пришло из поселка Айхал. Там угнали автомобиль «ВАЗ 2110». Но полиция сработала быстро: подозреваемого установили, а машину вернули владельцу. Угонщику теперь грозит уголовное дело.

ДТП со смертельным исходом за сутки не зарегистрировано. Но и инспекторы задержали 16 пьяных водителей.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru