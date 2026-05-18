В Якутске открыли пункты временного размещения из-за паводка

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям Якутска приняла решение развернуть пункты временного размещения. Причина – штормовое предупреждение Якутского УГМС. Ледоход на Лене идет активно, и в любой момент может потребоваться эвакуация людей из подтопляемых зон. Администрация города готовится к худшему сценарию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пункты временного размещения открыты по двум адресам. Первый – ПВР №2 на улице 50 лет Советской Армии, 35/1, на базе средней школы №13. Второй – ПВР №33 в селе Тулагино, на улице Первомайской, 2, на базе Центра культуры имени М.П. Обутовой-Эверстовой. В каждом пункте круглосуточно дежурят сотрудники полиции для охраны общественного порядка, а также медицинские работники для оказания необходимой помощи.

Пока эвакуация не объявлена, но пункты приведены в полную готовность: там есть кровати, тепло, вода и питание. Жителям прибрежных районов советуют быть на связи и следить за официальными сводками. В случае угрозы подтопления нужно немедленно звонить 112.

