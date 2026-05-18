Лед на реке Лена тронулся у Якутска Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель министра ГО и обеспечения безопасности жизнедеятельности Якутии Айаал Вензель на брифинге рассказал о текущей паводковой ситуации. На реке Лена кромка ледохода сейчас ниже поселка Нижний Бестях по Буорулахской протоке. В Хангаласском районе – густой ледоход. В Кытыл-Дюра уровень воды снижается и уже ниже критической отметки. А вот на участке Синск – Чкалов спад воды и густой ледоход. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Табаге уровень воды составляет 862 см и продолжает расти. В ближайшие сутки ожидается прохождение максимума – от 920 до 960 см. Опасное явление там наступает при 970 см, то есть ситуация близка к критической. На участке Якутск – Кангалассы уже видны подвижки льда. Если ниже по течению образуется затор, вода в Якутске может подняться до 750-820 см при критической отметке 827 см. У гидропоста Графский берег в Намском районе уровень за сутки вырос на 100 см, там тоже подвижки и разводья – ледохода ждут в ближайшие 1-2 дня.

На Алдане густой ледоход в Усть-Алданском районе, а в устье у Батамая за сутки вода поднялась на 70 см. На Вилюе ждут вскрытия со дня на день. На Яне и Колыме пока только закраины и вода на льду. Спасательные посты развернули в Табаге, Даркылахе, Кангалассах, Ситте, Батамае, Арбыне и 2-й Хомустах. Жителям прибрежных сел советуют быть начеку. Ледоход идет плотно, заторы могут случиться в любую минуту.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru