В Нерюнгри подростки разбили дверь теплой остановки ногами и руками

Вечером 11 мая в 20:25 на теплой остановке «ГУС» в Нерюнгри произошел акт вандализма. Группа подростков пришла туда, курила, играла в телефоны, мусорила. А потом решила, что находится не на остановке, а в спортзале. Размявшись и намотав бинты на руки, подростки приняли дверь служебного помещения за боксерскую грушу. Они били по ней руками и ногами со всей силы, долго и усердно. В итоге дверь полностью разбили. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Глава Нерюнгри Илья Гудошник обратился к родителям: такие действия квалифицируются как вандализм и умышленное уничтожение имущества – это статьи УК и КоАП РФ. Родители несут полную материальную ответственность за своих детей.

«Если вы узнали на видео своих детей, прошу в кратчайшие сроки связаться через мой чат-бот в Telegram @glavaneru для урегулирования вопроса о возмещении ущерба», – заявил мэр.

В администрации дали родителям двое суток, чтобы откликнуться. Если связи не будет, материалы передадут в полицию. Глава напоминает: городское имущество создано для удобства всех жителей, и его разрушение – ущерб каждому. Родители должны знать, где их дети, чем занимаются и в какой компании проводят время. В противном случае отвечать придется рублем – и сумма может оказаться большой. Не говоря уже об уголовной статье для подростков, если им уже есть 16 лет.

