Якутия открыла свой павильон на юбилейном Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине Фото: Андрей Михайлов. Перейти в Фотобанк КП

17 мая в Харбине стартовало X юбилейное Российско-Китайское ЭКСПО. Это одна из главных площадок, где бизнес, регионы и инвесторы двух стран могут напрямую общаться и договариваться. За десять лет формат стал по-настоящему востребованным – сам факт юбилея говорит о его важности для развития сотрудничества между Россией и Китаем. Среди российских регионов на выставке представлена и Якутия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Якутский павильон называется «Железные дороги Якутии - рельсы дружбы». Он рассказывает о развитии транспортной связанности, новых логистических возможностях и маршрутах между Россией и Китаем, включая выход к арктическим направлениям. На стенде гости могут посмотреть инвестиционный, экспортный и культурный потенциал республики.

Стенд Якутии уже заметно привлекает участников и гостей ЭКСПО. Власти республики уверены: юбилейная выставка даст новый импульс сотрудничеству с китайскими партнерами, поможет продвинуть проекты региона и откроет новые возможности для якутского бизнеса.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru