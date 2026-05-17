Лед тронулся: у Якутска растет уровень воды в Лене Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжает развиваться паводковая ситуация на реке Лене. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным оперативного штаба, на участке Якутск — Кангалассы уже наблюдаются подвижки льда. В ближайшие сутки уровень воды продолжит расти.

У гидропоста Табага вода поднялась до 862 сантиметров. При сохранении ледохода прогнозируется рост до 920–960 сантиметров — это близко к опасной отметке.

Спасатели дополнительно развернули посты в Табаге, Кангалассах, Даркылахе и нескольких населенных пунктах Намского и Кобяйского районов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru