Вода в Лене у Якутска стала мутнее из-за паводка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске из-за паводка ухудшились показатели воды в реке Лене. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным на 17 мая, цветность воды достигла 132 градусов, мутность — 10,02 мг/дм³. После очистки показатели приводят к нормативным значениям.

На водозаборе усилили контроль качества: исследования воды проводят каждые два часа. Для устранения запаха специалисты увеличивают дозировку активированного угля.

