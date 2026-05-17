Охотников в Якутске предупредили об опасности на островах

В Якутске спасатели призвали охотников отказаться от поездок на пойменные острова во время весеннего половодья. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В управлении ГО и ЧС предупредили, что из-за быстрого подъема воды люди могут оказаться в ловушке без возможности выбраться на берег.

Жителям рекомендовали не выходить на лед, брать с собой радиоприемники, теплые вещи и заряженные телефоны.

