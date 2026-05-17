В Якутске работникам дорожной компании выплатили 13,6 млн долга

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Якутска добилась погашения крупной задолженности по зарплате перед работниками компании «Прогресс». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Предприятие, занимающееся грузоперевозками и строительством дорог, задолжало 18 сотрудникам более 13,6 млн рублей.
После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда был полностью погашен.
Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.
Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru