В Якутии начали охоту на фуры, объезжающие весовой контроль

В Якутии усилят контроль за перевозчиками, которые пытаются объезжать пункты весового контроля. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Такое решение приняли на межведомственном совещании в Управлении автодорог республики с участием ГИБДД и Ространснадзора.

Власти заявили, что перегруженные фуры наносят серьезный ущерб трассам и создают угрозу безопасности движения. Для выявления нарушителей планируют активнее использовать фото- и видеофиксацию, а также совместные рейды.

