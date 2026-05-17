Житель Мирного украл у родственницы кольцо с бриллиантами Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Мирном полицейские раскрыли кражу золотого кольца с бриллиантами стоимостью почти 125 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, 23-летний родственник потерпевшей похитил украшение во время семейного застолья. Мужчина заметил шкатулку в спальне, забрал кольцо и уже на следующий день сдал его в ломбард за 26 тысяч рублей.

Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело о краже.

