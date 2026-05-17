В Якутске за день прооперировали 35 пациентов с катарактой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутской республиканской офтальмологической больнице за один день провели операции 35 пациентам из Намского района. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Все они получили хирургическое лечение катаракты. Пациентов доставили в Якутск централизованно после обследований в районной больнице.

Как рассказал главный врач Иван Луцкан, такой формат работы с жителями улусов применяется уже третий год. В ближайшие дни мобильные бригады отправятся в Нерюнгринский район, где планируется провести около 100 операций.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru