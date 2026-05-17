Энергетики Якутии усилили меры безопасности в период паводка

Специалисты АО «Теплоэнергосервис» усилили меры безопасности для обеспечения безаварийной работы энергетических объектов в филиалах Республики Саха (Якутия) в период прохождения паводка. Запасы угля перенесены на возвышенные участки, которые меньше подвержены затоплению, а резервные источники электропитания размещены в местах, исключающих риск подтопления. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Такой подход позволяет сохранить работоспособность филиалов даже при резком подъеме уровня воды в реках и обеспечить стабильное энергоснабжение потребителей. Энергетики продолжают мониторинг гидрометеорологической обстановки и при необходимости готовы оперативно корректировать свои действия для предотвращения аварийных ситуаций.

