В Якутии составлен 41 протокол за нарушение пожарной безопасности в лесах

В Якутии продолжается массовая профилактическая работа по предупреждению природных пожаров. Патрульно рейдовые мероприятия охватили почти все районы республики, сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах уже составлено 41 административное протокольное постановление по ст. 8.32 КоАП РФ. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как отметил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий республики Андрей Коноплев, основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 8 лесных пожаров общей площадью свыше 48 гектаров и 8 ландшафтных очагов на 66 гектарах.

