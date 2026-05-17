В Якутске мужчина обманом выманил велосипед у прохожего и уехал

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» пришел мужчина и написал заявление о грабеже. Он рассказал: неизвестный открыто похитил у него велосипед. Но, как выяснилось позже, похититель действовал хитро – он не вырывал транспортное средство силой, а взял обманом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сыщики уголовного розыска быстро вышли на след. Они установили: к преступлению причастен 39-летний уроженец Нижнеколымского района, который раньше уже был судим. В тот день потерпевший, будучи пьяным, стоял с велосипедом у одного из домов. Мимо проходил подозреваемый. Он вежливо попросил одолжить велик – якобы на минуту, съездить по делам. Мужчина доверился. Но злоумышленник уехал и не вернулся. На крики «вернись» – не реагировал.

Против грабителя завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ – «Грабеж». Теперь ему грозит реальный срок.

