В Ленском районе спасли двоих охотников с оторвавшейся льдины

Вечером 15 мая, в 18:09, на номер 112 позвонил взволнованный сын. Мужчина рассказал: его отец с товарищем отправились охотиться в Ленском районе, но их лодку перевернуло, и оба оказались на оторвавшейся льдине. Ситуация критическая – вокруг ледоход, вода ледяная, льдина может разломаться в любую минуту. Спасатели вылетели на вызов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В 19:13 к месту прорыва подоспела помощь. Спасатели Службы спасения и ГИМС использовали аэролодку, которую предоставили частные лица. Когда мужчин сняли со льдины, выяснилось: оба были пьяны. Тем не менее, их передали медикам – здоровью угрожало сильное переохлаждение.

Спасатели обращаются ко всем охотникам Якутии: во время ледохода выходить на реки смертельно опасно. В случае ЧП звонить 112 или 8411-2-45-90-19.

