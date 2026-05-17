В Якутии стартовал прием заявок в летние лагеря

15 мая в республике официально открылась кампания по летнему отдыху детей. Родители уже могут подать заявления на путевки через портал Госуслуг или лично в учреждениях. Всего этим летом в Якутии будут работать 480 лагерей: государственных, муниципальных и частных. Детский отдых охватит всю республику. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Директор Центра «Сосновый Бор» Варвара Васильева рассказала о главных нововведениях 2026 года. Впервые ввели квоты для детей с инвалидностью и разными заболеваниями. Также в лагерях усилили антитеррористическую защиту: теперь обязательна маршрутизация посетителей и проверка паспортных данных каждого, кто заходит на территорию.

Подать заявление можно тремя способами: электронно через Госуслуги, лично в лагере или по почте. Сами смены теперь не просто оздоровительные, но и профориентационные. Детям будут помогать выбирать будущую профессию через социально значимые активности.

