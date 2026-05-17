В Якутске начали отгонять скот от воды

Из-за приближения весеннего половодья на Лене Окружная администрация Якутска приказала срочно перегнать сельскохозяйственных животных в безопасные места. Вода может резко подняться и затопить низменные пастбища. Под угрозой – коровы и лошади в нескольких наслегах. Руководителей ферм и владельцев личных подворий просят не тянуть: эвакуация скота при внезапном паводке станет невозможной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В распоряжении мэрии №316-р от 26 февраля определены пункты временного содержания. В Тулагино-Кильдямском наслеге крупный рогатый скот отправляют на ПВС «Радиоцентр», а лошадей – на возвышенность за этим же центром. В Капитоновке коров гонят на возвышенность напротив села Кильдямцы и рядом с микрорайоном Кангалассы. Лошадей – на гору в том же микрорайоне. В Хатасском наслеге для всего скота работает ПВС «Ат дала» на улице Набережной, 27/1.

Владельцам напоминают: если уровень воды поднимется резко, спасти животных не успеют. Телефоны для справок – у специалистов администраций наслегов.

