Охотников срочно просят уйти из поймы из-за ледохода в Якутии

Управление ГОЧС города Якутска бьет тревогу: ледоход подходит к территории городского округа. В ближайшие дни на реке Лене ожидается интенсивное движение льда, рост уровня воды и опасные заторы. Для охотников, которые сейчас могут находиться в пойме и на берегах, это смертельная угроза. Спасатели просят их немедленно прекратить охоту и вернуться в населенные пункты или подняться на возвышенности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Главные опасности сейчас – внезапный и быстрый подъем воды, обрушение берегов, заторы и мгновенное затопление суши. Лед может пойти стеной, и секунды будут решать все. Если вы услышали треск льда или увидели движение шуги (рыхлый лед под берегом) – срочно уходите от реки.

Охотникам советуют держать при себе заряженный телефон, запас еды, теплые вещи и спасательный жилет. В случае ЧП звонить по номерам 101 (МЧС) или 112.

