В Якутии в первом квартале 2026 года выросла аварийность с детьми

С января по март 2026 года в республике зарегистрировали 16 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих авариях пострадали 17 детей. С наступлением тепла на дорогах традиционно становится опаснее – появляются велосипедисты, люди на электросамокатах и, самое страшное, подростки за рулем мопедов и мотоциклов. В 2025 году три подростка разбились насмерть именно на мотоциклах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Всего по итогам прошлого года в Якутии случилось 107 ДТП с детьми. Трое несовершеннолетних погибли, 119 – получили травмы. Чаще всего машины сбивали детей-пешеходов (49 случаев). На втором месте – столкновения автомобилей с детьми внутри (27 случаев). Третье место – наезд на велосипедистов (15 случаев). Пять раз транспорт съезжал с дороги с детьми в салоне.

С 15 мая по 15 июня в республике стартовала профилактическая акция «Внимание-дети!». В школах проведут занятия по безопасности, на дорогах – дополнительные рейды. Госавтоинспекция особо обращается к родителям: не допускайте детей за руль без прав. Отсутствие удостоверения – отягчающее обстоятельство при ДТП. А маму или папу могут привлечь к уголовной ответственности за вовлечение ребенка в опасные действия.

