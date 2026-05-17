В Якутске студент лишился 105 тысяч рублей из-за звонка лжеоператора

За минувшие сутки в республике зарегистрировали пять преступлений. Все процессуальные проверки и расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры. В Якутске завели уголовное дело по статье 131 УК РФ – изнасилование. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Еще одно громкое преступление – хищение денег у студента 2005 года рождения. Молодому человеку позвонил «оператор сотовой связи» и под каким-то предлогом выманил 105 тысяч рублей. Полиция также пресекла преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и выявила факты повторного управления автомобилем в пьяном виде.

ДТП со смертельным исходом за сутки не случилось. Но пьяных водителей задержали много – 23 человека.

