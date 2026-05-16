В Якутии заставили застройщика установить пандус для девочки-инвалида

В селе Намцы многоквартирный дом не был оборудован пандусом, хотя на четвертом этаже жила девочка 2013 года рождения. Ребенок страдает детским церебральным параличом и передвигается только в инвалидной коляске. Каждый выход из квартиры превращался для семьи в настоящую проблему – спустить и поднять тяжелую коляску по лестнице без пандуса тяжело. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Прокуратура Намского района проверила этот факт и выяснила: застройщик нарушил права ребенка. Нарушителю внесли представление – официальное требование устранить нарушение. После этого строительная компания оперативно установила пандус.

Теперь девочка вместе с родителями может свободно выходить на улицу.

