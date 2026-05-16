Дожди, мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Якутии

В Якутии ожидается переменчивая погода с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.

По прогнозу синоптиков, на юго-западе и северо-востоке республики пройдут небольшие осадки, а на юге и Колыме — умеренные дожди и мокрый снег.

На Арктическом побережье, а также в Верхнеколымском и Среднеколымском районах порывы ветра местами достигнут 15–18 м/с.

Ночью температура воздуха составит от -1 до -6 градусов, на северо-востоке похолодает до -13 градусов. На юге ночью ожидается от -1 до +4 градусов.

Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов, на юго-западе — до +18 градусов. На северо-востоке температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, местами сохранятся слабые заморозки.

