Якутянка отдала мошенникам свои карты и получила приговор

В Якутске вынесли приговор 39-летней местной жительнице, передавшей мошенникам банковские карты и счета за вознаграждение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным суда, через ее реквизиты прошло более 370 тысяч рублей, похищенных у граждан.

Женщине назначили 100 часов обязательных работ. Деньги, полученные от преступной деятельности, конфискованы.

