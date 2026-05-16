Многодетным семьям в Покровске увеличили выплаты до 400 тысяч

В Покровске многодетные семьи смогут получить 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Решение приняли по инициативе прокуратуры Хангаласского района. К региональной выплате в 300 тысяч рублей добавят еще 100 тысяч из местного бюджета.

Новый порядок уже утвержден городской администрацией.

