Пьяный угонщик в Якутске разбил BMW и попал на 103 тысячи

Якутский городской суд взыскал более 103 тысяч рублей с мужчины, устроившего ДТП на угнанной машине. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным суда, ночью 12 марта нетрезвый мужчина сел в незапертый Honda Accord с работающим двигателем и врезался в припаркованный BMW 218i на улице Аммосова.

После аварии нарушитель скрылся, однако позже его вину установили сотрудники ГАИ.

Суд обязал ответчика выплатить владельцу BMW ущерб, расходы на экспертизу и госпошлину.

