«Дороги Арктики» готовятся к паводку в северных районах Якутии

В арктических районах Якутии дорожники начали подготовку к весеннему паводку. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты предприятия «Дороги Арктики» очищают водопропускные трубы и мостовые зоны от снега и льда, чтобы избежать подтоплений и размыва трасс.

Особый контроль введен на низменных участках и дорогах возле речных пойм. Для экстренных ситуаций сформированы мобильные бригады и запасы песка и ПГС.

