Пенсионерам Якутии вернули деньги за отдых: уже 4600 получателей

С начала 2026 года Отделение СФР по Якутии компенсировало стоимость проезда к месту отдыха более чем 4600 неработающим пенсионерам. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Право на выплату имеют получатели страховой пенсии по старости или инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.

Компенсацию можно получить двумя способами: оформить бесплатный проездной талон заранее или вернуть деньги после покупки билетов.

Возмещаются расходы на поездки поездом, самолетом, автобусом, речным и морским транспортом, а также на личном автомобиле — при соблюдении условий программы.

Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу СФР.

