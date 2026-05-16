Главную паромную переправу Якутии откроют раньше срока

Главную паромную переправу республики «Якутск — Нижний Бестях» планируют открыть раньше официально назначенного срока. Традиционное открытие навигации в районе Якутска по распоряжению Росморречфлота приходится на 25 мая, но из за прогнозируемого раннего ледохода движение хотят запустить уже в период с 22 по 25 мая. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сейчас Альянс «Паромы Якутии» активно благоустраивает причалы, заездные пути и накопительные площадки, завершает подготовку флота и сдачу технической готовности. Для ускорения прохождения очередей со стороны Якутска добавлены 2 полосы, со стороны Нижнего Бестяха — 3 полосы. На переправах установят стационарные терминалы безналичной оплаты, а на 8 паромах Альянса и 3 грузовых судах «АЯМ» уже проверены камеры и датчики мобильного приложения «Паромы Якутии».

