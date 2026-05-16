В Якутске зафиксированы нарушения при найме иностранцев на стройках.

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) и отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» совместно с полицией и спецподразделением СОБР республиканской Росгвардии проверили три строящихся объекта по Вилюйскому тракту и на улице Три сосны, где работают иностранные граждане. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе рейда выявлены семь работников из республик Средней Азии, шестеро из которых предоставили ложные сведения при миграционном учете, а один трудился без разрешительного патента. Все нарушители были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 и ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ.

Жителю Якутска, выступавшему принимающей стороной для шести иностранцев, грозит уголовное преследование за фиктивную постановку их на миграционный учет. Работодателям — ООО и индивидуальному предпринимателю — полиция вручила предостережения о нарушениях в сфере трудовой миграции. Всего проверкой охвачен 71 иностранный гражданин.

