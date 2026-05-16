В Якутии арестовали курьера криминальной схемы по краже сейфов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Саха (Якутия) арестован 18 летний молодой человек, обвиняемый в краже денежных средств и драгоценностей по указанию кураторов. Дело ведется по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, мужчина прибыл из Новосибирска в Якутск как курьер, чтобы забрать посылку с похищенными ценностями, и был задержан при попытке получить тайник. В схеме также участвовали несовершеннолетняя, предоставившая информацию о сейфе родителей, и одиннадцатиклассник, который проник в квартиру, вскрыл сейф и забрал деньги и ювелирные изделия на сумму свыше 6 млн рублей.

Часть средств злоумышленники перевели на счета, остальными купили вещи для курьера. Противоправная деятельность пресечена после обращения владельца квартиры. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проходят экспертизы, изъятые валюту и драгоценности будут возвращены потерпевшим.

