НовостиПроисшествия16 мая 2026 5:00

Бывший сожитель якутянки украл золото ее умершего родственника на похоронах

Ущерб составил 240 тысяч рублей
Татьяна ЦВЕНГЕР
Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции №1 Якутска обратилась местная жительница с заявлением о краже ювелирных украшений из ее квартиры общей стоимостью 240 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого - им оказался 34-летний бывший сожитель потерпевшей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как выяснилось, женщина занималась организацией похорон близкого родственника, и в эти дни ее часто посещали родные и друзья, чтобы выразить соболезнования. В качестве гостя приходил и экс-сожитель. Однако вместо помощи мужчина, воспользовавшись общей суетой в квартире, незаметно похитил золотые украшения, принадлежавшие покойному: цепь, браслет и крест.

Часть похищенного подозреваемый успел продать, остальное полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru