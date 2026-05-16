В якутском СОТ «Птицевод» пожар повредил дом, гараж, пристрой и теплицу

15 мая в 20:37 в пожарно-спасательную службу Якутска поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе «Птицевод». Горели летний дом, гараж, пристрой и теплица. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Через пять минут пожарные прибыли на место и увидели, что строения уже охвачены пламенем. В результате пожара никто не погиб и не пострадал, однако повреждены стена дома на площади 15 квадратных метров, а также теплица, гараж и пристрой по всей площади. Кроме того, огонь уничтожил забор протяженностью 8 погонных метров и сухую траву на 8 квадратах. Общая площадь пожара составила 69 квадратных метров.

Причина возгорания, виновное лицо и размер ущерба устанавливаются. На тушении работали девять человек личного состава и две единицы техники.

