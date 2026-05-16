Прокуратура обратила в доход государства более 547 граммов золота

Прокуратура Оймяконского района приняла меры в связи с тем, что с 2000-х годов в Государственном хранилище ценностей республики без определенной судьбы хранилось рудное, шлиховое и промышленное золото общим весом свыше 547 граммов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Драгметалл был изъят в качестве вещественных доказательств по уголовным делам о хищении, незаконной добыче и перевозке драгоценных металлов. Поскольку золото долгое время никто не истребовал, а его собственники не установлены, прокуратура обратилась в суд. В итоге драгоценный металл стоимостью более 6 миллионов рублей признали бесхозяйным и обратили в собственность Российской Федерации.

