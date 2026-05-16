В Усть-Алданском районе огонь повредил три строения на участке Дабаадыма. Фото: МЧС Якутии

15 мая в 15:52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании трех строений на участке Дабаадыма в селе Дюпся Усть-Алданского района. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, строения уже горели открытым пламенем. К счастью, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, однако огонь повредил все три постройки на общей площади 60 квадратных метров.

Причина возгорания, виновное лицо и размер ущерба в настоящее время устанавливаются. Для тушения привлекались пять человек личного состава и одна единица техники местной пожарной части.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru