Суд в Кобяйском районе обязал выплатить медперсоналу больницы соцнадбавки Фото: Ольга ЮШКОВА.

Кобяйский районный суд восстановил социальные гарантии сотрудникам местной центральной районной больницы имени Тереховой Матрены Николаевны, которые не получали положенные специальные социальные выплаты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе разбирательства выяснилось, что истцы занимали должности младшего медицинского персонала в противотуберкулезном диспансере и патологоанатомической службе. Хотя учреждение входит в государственную систему здравоохранения и участвует в реализации программ обязательного медицинского страхования, работодатель не включил этих работников в реестр лиц, имеющих право на выплату по постановлению правительства России.

Суд изучил материалы и пришел к выводу, что занимаемые должности и статус больницы полностью соответствуют критериям для дополнительной государственной социальной поддержки. Таким образом, суд признал право медперсонала на получение выплат за период с 1 января 2023 года по 29 февраля 2024 года. Решения пока не вступили в законную силу.

