В Якутии трижды за день пожарные тушили возгорания сухой травы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

15 мая в пожарно-спасательную службу республики поступило три сообщения о горении сухой растительности и отходов. Общая площадь возгораний составила 285 квадратных метров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Хангаласском районе загорелась трава на улице Агрохимической в поселке Мохсоголлох, в Усть-Алданском районе - на улице Барашкова в селе Борогонцы, а в якутском селе Табага горел мусор на улице Каландаришвили.

В результате всех трех происшествий никто не пострадал, а общая площадь, охваченная огнем, составила 285 квадратных метров. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и точный ущерб устанавливаются. Для ликвидации возгораний привлекли 15 человек личного состава и три единицы техники.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru